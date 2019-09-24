В Польше студента из Украины избили за его гражданство

В городе Жоры в Польше неизвестные избили 19-летнего студента из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает RuBaltic. Ru.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел несколько дней тому назад. По словам потерпевшего, к нему на улице вдруг подошла группа людей. Незнакомцы якобы потребовали от украинца рассказать о своем гражданстве.

Когда молодой человек признался, что является гражданином Украины, его начали избивать.

Потерпевший госпитализирован — скорую помощь ему вызвали два проходящих мимо мужчины.