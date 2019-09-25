В ходе учений во Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики, передает RuBaltic. ru.
Как сообщает издание "Вести", тело 37-летнего украинского военнослужащего с огнестрельными ранениями было обнаружено возле одного из кафе поселка Старычи сегодня, 25 сентября, рано утром.
Согласно предварительной информации, погибший был смертельно ранен выстрелом в затылок.
В полиции, пишут средства массовой информации Украины, подозревают в убийстве военнослужащего армии Польши. Солдату грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или же пожизненный срок.
Отметим, что в Яворовском районе Львовской области в эти дни проходят многонациональные учения Rapid Trident-2019. В них принимают участие порядка 4 тысяч военнослужащих из 14 стран — как членов НАТО, так и партнеров альянса.
Ранее поляки избили студента из Украины за его гражданство.
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