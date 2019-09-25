На учениях под Львовом поляк преднамеренно убил солдата из Украины

В ходе учений во Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата.

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики, передает RuBaltic. ru.

Как сообщает издание "Вести", тело 37-летнего украинского военнослужащего с огнестрельными ранениями было обнаружено возле одного из кафе поселка Старычи сегодня, 25 сентября, рано утром.

Согласно предварительной информации, погибший был смертельно ранен выстрелом в затылок.

В полиции, пишут средства массовой информации Украины, подозревают в убийстве военнослужащего армии Польши. Солдату грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или же пожизненный срок.

Отметим, что в Яворовском районе Львовской области в эти дни проходят многонациональные учения Rapid Trident-2019. В них принимают участие порядка 4 тысяч военнослужащих из 14 стран — как членов НАТО, так и партнеров альянса.

Ранее поляки избили студента из Украины за его гражданство.

Читайте также:

В Польше осудили Словакию за сближение с Россией.