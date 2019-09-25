В Польше раскритиковали позицию Словакии в отношении Российской Федерации.
Польский институт международных отношений в своем докладе заявил, что Братислава своим сближением с Москвой усугубляет раскол внутри так называемой "вышеградской группы" — союза Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, сообщает "Взгляд".
Отметим, что Варшава подвергла Словакию критике за согласие работать с Российской Федерацией по проекту газопровода "Северный поток-2". Ориентированную на интересы Соединенных Штатов Америки Польшу же сотрудничество Словакии и России не устраивает.
Примечательно, что российская сторона предложила Словакии сотрудничество не только по "Северному потоку-2", но и "Турецкому потоку".
Напомним, что Словакия в числе прочего считается также одной из стран, в которых больше всего недовольны санкциями Запада в Российской Федерации.
Ранее Литва предложила Польше, Латвии и Эстонии создать единую систему противовоздушной обороны.
Читайте также:
В Белграде напомнили о роли России и Сербии во Второй мировой войне.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.