В Польше осудили Словакию за сближение с Россией

В Польше раскритиковали позицию Словакии в отношении Российской Федерации.

Польский институт международных отношений в своем докладе заявил, что Братислава своим сближением с Москвой усугубляет раскол внутри так называемой "вышеградской группы" — союза Польши, Словакии, Чехии и Венгрии, сообщает "Взгляд".

Отметим, что Варшава подвергла Словакию критике за согласие работать с Российской Федерацией по проекту газопровода "Северный поток-2". Ориентированную на интересы Соединенных Штатов Америки Польшу же сотрудничество Словакии и России не устраивает.

Примечательно, что российская сторона предложила Словакии сотрудничество не только по "Северному потоку-2", но и "Турецкому потоку".

Напомним, что Словакия в числе прочего считается также одной из стран, в которых больше всего недовольны санкциями Запада в Российской Федерации.

Ранее Литва предложила Польше, Латвии и Эстонии создать единую систему противовоздушной обороны.

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