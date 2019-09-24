В Белграде напомнили о роли России и Сербии во Второй мировой войне

Тот факт, что Россию и Сербию не пригласили в Польшу на церемонию 80-летия начала Второй мировой войны, неприемлем.

Об этом в ходе прошедшей в Белграде конференции организаторов акции "Бессмертного полка" заявил глава Министерства труда, занятости и социальных вопросов Сербии Зоран Джорджевич, передает ТАСС.

Отсутствие России и Сербии в списке приглашенных свидетельствует о попытке перекроить историю и уменьшить вклад этих стран во Второй мировой войне, считает Джорджевич.

Хотя и Россию, и Сербию, отметил министр, можно назвать странами, понесшими самые большие потери в тех кровопролитных событиях.

"Не позвать нас — это неприемлемо", — подчеркнул Зоран Джорджевич.