В Литве предложили Польше и Прибалтике создать единую систему ПВО

Сегодняшний день диктует необходимость Литве, Латвии, Эстонии и Польше создать единую региональную систему противовоздушной обороны.

Об этом в эфире одного из литовских телеканалов заявил советник президента Литвы по вопросам обороны Витаутас Жукас.

На высказывание специалиста обращает внимание аналитический портал RuBaltic. ru.

Целесообразнее было бы обеспечивать безопасность воздушного пространства сообща, считает Жукас. Распределить оборонные задачи в регионе странам может помочь НАТО, отметил советник президента Литвы по вопросам обороны.

Напомним, что все четыре страны — Литва, Латвия, Эстония и Польша — являются членами Североатлантического альянса.