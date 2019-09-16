Турист из России умер в Турции после полета на парашюте

В Анталье произошёл несчастный случай с гражданином России во время его полета на парашюте за катером. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ. Также при инциденте травмы получила мать погибшего.

Дипломаты утверждают, что турецкие врачи до последнего боролись за жизнь россиянина 2001 года рождения, но травмы были слишком тяжелые. Пострадавшая мать погибшего была выписана из больницы 15 сентября. Турецкие власти начали расследование инцидента и уже арестовали двух подозреваемых.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, с начала турсезона в Турции погибло почти 90 жителей России. Причиной смертей становятся злоупотребления системой "все включено". Употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких.

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