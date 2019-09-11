Посол РФ сообщил о 88 погибших россиянах в Турции с начала сезона

С начала туристического сезона в Турции погибли 88 граждан России. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Нынешний туристический сезон, который еще не завершился, к сожалению, оказался очень тяжелым по числу происшествий с российскими туристами на юге Турции. На сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев и порядка 40 фактов медицинской эвакуации", - пояснил дипломат.

Он добавил, что подобная статистика объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. В прошлом году Турцию посетили около 6 миллионов россиян, в этом году их должно быть больше.

Многие несчастные случаи связаны с состоянием здоровья отдыхающих. "Речь идет о людях преклонного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые приезжают в Турцию, где погодно-климатические условия значительно отличаются от российских", - отметил посол.

По его словам, иногда причиной смертей становятся злоупотребления системой "все включено". "Употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких", - предостерег туристов Ерхов.

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