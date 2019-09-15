Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России

Освобожденный в результате обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов рассказал об условиях содержания в российской тюрьме.

Своим опытом украинец поделился на своей личной странице в социальной сети Facebook, сообщает Lenta. ru.

Российским заключенным запрещены не только интернет, но и телефоны, написал Сенцов. Есть места, где запрет на подобное не распространяется, но режиссер написал, что сидел якобы лишь в "максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал".

По словам Олега Сенцова, при малейшей возможности он сразу же звонил родным. В кратких разговорах он рассказывал, что с ним все в порядке и сообщал, где находится.

Напомним, что Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами весной 2014 года, сразу же после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Его подозревали в подготовке теракта.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября текущего года. Вместе с режиссером в постсоветскую республику вернулись, например, и 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре минувшего года.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях, возникших при подготовке обмена заключенных с Россией.

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