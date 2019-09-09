Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом

Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом, по сути, признав себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.

Почему Вашингтон доволен обменом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter написал в понедельник, что Вашингтон считает важным произошедший в выходные обмен заключенными между Россией и Украиной. "Мы надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями", — отметил Болтон.

Оптимизм Вашингтона обусловлен тем, что Москву в случае продолжения подобных обменов (а об этом уже идет речь) можно загнать в ловушку признания своего участия в конфликте на Украине. Действительно, обменяв участников "русской весны" с украинским гражданством на украинских террористов (всего 12 человек из 35 заключенных из российского списка были россиянами), Москва берет на себя ответственность за их "преступления". Например, за действия Александра Саттарова — милиционера "Беркута", который был задержан в декабре 2017 года в Днепропетровске по обвинению в сепаратизме.

Это поддержка переворачивает представление о природе украинского конфликта. Если бы это была гражданская война, как настаивает Москва, то Донецк и Луганск должны были бы обмениваться с Киевом военнопленными по линии Минских соглашений (которые они подписали), а Россия и Украина по линии — украинцев на россиян. "Прямое участие" Москвы в конфликте теперь будет обосновываться, например, защитой своих агентов, и может привести к усилению санкций, которых так боится либеральное российское правительство.

Для избирателей Путина "русский мир"- не пустые слова

Кроме внешнеполитических, действия Москвы имеют и внутренние последствия. Остался неприятный осадок у россиян, именуемых на Украине "ватниками", а это главный избиратель Путина. Тот же журналист Кирилл Вышинский имеет (или имел) двойное гражданство. Зачем у него был украинский паспорт? А так, на всякий случай, и этот случай (например, возврат Крыма и реинтеграцию Донбасса) ждут многие украинцы, авось, тогда к ним будут более снисходительна СБУ. "Ватники" не понимают, почему Кремль должен за таких людей переживать, нанося моральный ущерб тем, кто от украинского гражданства отказывается и работает на независимость и воссоединение с Россией.

Смущает также замалчивание имен героев "русской весны" и даже замазывание их лиц на фото в федеральных СМИ. Интересно — для кого создается эта тайна, если они известны поименно? И уж если Москва признает этих людей своими, то расскажите, кто и за что был арестован и какой вклад внес в защиту русского мира.

А по совести, на основе посыла президента о защите русских на Украине, надо было бы устроить этим людям прием в МИДе и поблагодарить за борьбу против бандеровского режима Порошенко. Причем, есть уверенность, что, как и в случае ополченцев Ботлиха, которые недавно были приравнены в правах к участникам боевых действий в Чечне, это будет сделано лет через 10. Но зачем ждать так долго? Это стыдно — бояться очередных санкций, устами президента провозглашая суверенитет и защиту "русского мира".

Украинцы — не братский народ

Надо понять, что Украина расколота отношением к России раз и навсегда. И в этом явлении есть исторические корни. Украинцами во времена Российской Империи назывались малороссы, предавшие православие и живущие на окраине. Они никогда не доминировали на Украине, но "украинизация" при Советской власти и последующие 25 лет незалежности привели к росту спонсируемого извне украинского национализма, который стал системообразующим фактором.

Порошенко избиратели отвергли не потому, что украинцам не нравилось его русофобство, а по экономическим причинам — обнищания населения. Поэтому России не надо играть в игру : украинцы — братский народ. Он никакой не братский, но на Украине исторически живут русские, которых надо защищать вместе с их историческими территориями.

Начинать надо с востока Украины. Крымский мост — это отлично и красиво, но Крым был передан Украине при Советах во многом по причине того, что надо было решать проблему его водоснабжения. Сейчас он в водной блокаде. Крым обречен на прозябание, если не будет решена эта проблема, значит, надо решать проблему образования Новороссии, как самостоятельного государства.

Мнение политолога

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, присутствие граждан Украины в российском списке означает, что "в военных действиях на Украине Российская Федерация не участвует". "Если бы Российская Федерация на Украине реально воевала бы, у нас было бы чем обмениваться именно среди россиян, а так их нет", — отметил Дмитрий Абзалов.

По его словам, для Москвы "это важный шаг по реализации ситуации, в том числе, на европейском направлении, на американском направлении, то есть это шаги большого пути".

По прогнозу политолога, "сейчас, скорее всего, произойдет разведение сторон по точкам соприкосновения, возможно, по схеме пропускного пункта "Станица Луганская". "То есть сначала отвод, ожидание — 5-7 дней, если не стреляют, идет восстановление пропускной системы". Дальше надо действовать по формуле Штайнмайера, которую Украина не признала, отметил политолог.

"Она предполагает проведение избирательной кампании на территории ДНР, ЛНР с последующим восстановлением системы органов государственной власти, но при сохранении важных политических позиций ЛДНР. Необходимо принять закон об особом статусе, провести выборы в республиках и амнистию, здесь нужно конституционное большинство", — сказал Дмитрий Абзалов.

Заметим, что "Слуга народа" имеет его только в коалиции с русофобской партией Вакарчука "Голос". С Оппоблоком Виктора Медведчука Зеленский работать отказывается.

Фото: Твиттер российского посольства на Украине

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