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Вышинский заявил о готовности вернуться в Киев на заседание суда

Общество print

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться на Украину для участия в судебном заседании по его делу. 

"Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". 

По словам журналиста, в последние дни перед обменом он очень нервничал, поскольку провел под стражей год и три месяца. 

"Я за последнее время никогда так не нервничал. Звонят мне разные люди, поздравляют, сплошные эмоции. Я знаю, как вы за меня переживали", - сказал Вышинский. 

Ранее самолет с журналистом и другими россиянами, освобожденными украинской стороной, сел во Внуково. 

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Темы суд россия украина вышинский обмен заключенными
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