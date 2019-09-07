Вышинский заявил о готовности вернуться в Киев на заседание суда

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться на Украину для участия в судебном заседании по его делу.

"Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам журналиста, в последние дни перед обменом он очень нервничал, поскольку провел под стражей год и три месяца.

"Я за последнее время никогда так не нервничал. Звонят мне разные люди, поздравляют, сплошные эмоции. Я знаю, как вы за меня переживали", - сказал Вышинский.

Ранее самолет с журналистом и другими россиянами, освобожденными украинской стороной, сел во Внуково.