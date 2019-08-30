Обмен с Украиной: повод ли это назвать РФ "участницей конфликта"

Обмен заключенных между Россией и Украиной сегодня, 30 августа, не состоялся. В число определенных к обмену попали Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух, осужденные в России. В этот же список вошел и украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал "Правде.Ру" о том, насколько корректно и законно выглядит обмен осужденного за терроризм Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского.

"Если говорить об этой составляющей отдельно, то я скажу, что у нас, у крымчан, это вызывает, честно говоря, чувство досады. Сенцов готовил теракт в Крыму. Лично я его не знал. Но знал тех людей, кто был в его окружении, кто давал показания на суде против него в Ростове. У меня есть знакомый, он мне многие подробности рассказывал об амбициях, об особой миссии, которую себе нарисовал в свое время Сенцов. Он сознательно шел на провокационные действия в расчете на то, что со временем это принесет ему политические дивиденды. Поэтому он получил, конечно, заслуженно свой срок", - отметил эксперт.

По его словам, вина Вышинского не доказана и не может быть доказана, а Сенцов, согласно закону, подлежит амнистии только после удовлетворения просьбы о помиловании.

"А теперь его берут и включают в список обмена, притом неравноценного обмена. Мы понимаем, что президент России делает этот шаг не ради Сенцова, мы понимаем сложную конъюнктуру вокруг сегодняшней ситуации, связанной с приходом Зеленского. И Путин здесь учитывает, в том числе, нормандский формат, переговоры и с Меркель, и с Макроном, и прочее-прочее. Мы с пониманием относимся к позиции президента. Но мы в Крыму такой обмен не приветствуем. Все-таки он у нас вызывает чувство определенной досады. Для нас, для крымчан, это достаточно болезненно", - заключил Александр Форманчук.

Как пояснил "Правде.Ру" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, "обмене пленными" не должен стать поводом для того, чтобы еще раз объявить Россию участницей конфликта между Украиной и Донбассом.

"Мы не являемся участниками конфликта. Эти люди, в частности, Сенцов, совершили преступления на территории России. И мы не можем сказать, что таких людей из Украины у нас нет. В данной ситуации, задавая прямой вопрос об обмене заключенными, зачастую часто многие путают: "вот Россия сразу же становится участником и это тогда можно применить в отношении всех минских соглашений". Это не так. Помните, летчика Пауэрса обменяли. На кого? На нашего разведчика. Но это совсем другие дела. В каждой стране есть свои нарушители закона, преступники. Поэтому в данной ситуации я бы применил именно этот термин. Мы идем на это, как раз не боясь этих разговоров о том, что Россия является участником. Наоборот, признавая и понимая, что нам надо умиротворять ситуацию. Также дать возможность и Зеленскому развязать руки, не загоняя его в тупик по этим вопросам", - считает Леонид Калашников.

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