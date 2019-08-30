Обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет

Обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан сегодня, 30 августа, не состоится. Об этом изданию "Обозреватель" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она сказала, что окончательной даты пока не назначено, и отметила, что никаких препятствий стороны не встречают — "все идет планово". В офисе президента Украины Владимира Зеленского также отметили, что подготовка обмена продолжается.

Ранее в пятницу ряд СМИ сообщил о том, что самолет с задержанными украинцами может утром приземлиться в Киеве. Об этом также писали в соцсети Facebook депутат Верховной Рады Анна Исламова и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Упоминалось, что в числе определенных к обмену - осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщал, что этот самолет должен приземлиться в пять утра.

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, они совершили обмен списками заключенных в России и на Украине, договорились о помощи им. В украинском списке оказалось 150 человек, в российском — 34.

По словам адвоката россиян Валентина Рыбина, президент Украины еще не подписал указ о помиловании его клиентов. Ранее юрист отмечал, что обмен, возможно, хотят сорвать некоторые люди в офисе Зеленского, чтобы понизить рейтинг главы государства.