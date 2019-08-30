Обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан сегодня, 30 августа, не состоится. Об этом изданию "Обозреватель" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она сказала, что окончательной даты пока не назначено, и отметила, что никаких препятствий стороны не встречают — "все идет планово". В офисе президента Украины Владимира Зеленского также отметили, что подготовка обмена продолжается.
Ранее в пятницу ряд СМИ сообщил о том, что самолет с задержанными украинцами может утром приземлиться в Киеве. Об этом также писали в соцсети Facebook депутат Верховной Рады Анна Исламова и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Упоминалось, что в числе определенных к обмену - осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщал, что этот самолет должен приземлиться в пять утра.
В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, они совершили обмен списками заключенных в России и на Украине, договорились о помощи им. В украинском списке оказалось 150 человек, в российском — 34.
По словам адвоката россиян Валентина Рыбина, президент Украины еще не подписал указ о помиловании его клиентов. Ранее юрист отмечал, что обмен, возможно, хотят сорвать некоторые люди в офисе Зеленского, чтобы понизить рейтинг главы государства.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.