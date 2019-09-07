Зеленский назвал обмен "первым шагом в разблокированию диалога с РФ"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся обмен заключенными первым шагом к началу настоящего диалога с Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

"Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны. Я считаю, что первый этап выполнен. И я, и президент Путин сделали все, что пообещали, сделали все, не меняя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский.

По его словам, договоренность была достигнута во время телефонного разговора с российским президентом, который состоялся в субботу. Также главы государства договорились о совместной работе в течение месяца.

"Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории, и прекращения огня в полной мере", - заключил президент Украины.