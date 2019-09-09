Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?

Обмен заключёнными между Украиной и Россией стал, наверно, первой позитивной новостью за последние годы. 7 сентября была проведена оговорённая двумя главами государств процедура передачи. Всё случилось, все дома и это — хорошо.

То, что произошёл обмен и, по словам президента Украины, договорённость была выполнена от и до, хороший шанс на глобальный успех в преодолении взаимных претензий и противоречий. Почин обнадёживает, но и рождает вопросы.

Встреча освобождённых граждан в аэропортах "Внуково-2" и "Борисполь" заметно отличались по своему формату. Технический вариант с вниманием допущенных в аэропорт государственных СМИ к одному из 35 обменянных, журналисту "РИА Новости — Украина" Кириллу Вышинскому — в Москве. Присутствие массы репортёров украинских СМИ, родственников прибывших заключённых, президента страны и внимание ко всем — в Киеве.

Вроде бы в Россию вернулись люди, которые выполняли какие-то функции, возложенные на них государством или по своей инициативе и по доброй воле, но за правое дело. Но как-то всё в Москве произошло весьма виновато.

ДНР, ЛНР, "русский мир", а тут приехали как сиротки и гуськом мимо телекамер. У телезрителя сразу возникают вопросы. Ну, например, почему не спели песню "С чего начинается Родина?" как это было с Анной Чапман, вернувшейся из заточения в США.

Обращает на себя внимание существенный момент — российские федеральные телеканалы, собственно, как и украинские СМИ, назвали состоявшееся событие обменом пленными. Пленными могут считаться граждане, которые под протекцией своего государства участвовали в военных действиях. То есть плен как статус возможен только тогда, когда между государствами идёт война.

То ли отечественные журналисты некорректно формулируют, то ли и вправду рассказали, что Украина и Россия находятся или находились в состоянии войны, которую официально не объявляла ни одна из сторон. Зрителю не оставили шанса трактовать иначе, чем война, причём не гражданская, а именно между двумя государствами. Возможно, что это проблемы компетентности авторов сюжетов, а может так и есть.

Любопытен и довольно пикантный момент. Осуждённый в Российской Федерации гражданин Украины Олег Сенцов по "террористической" статье благополучно вернулся на Украину.

Вроде бы, с террористами у нас разговор короткий, как в своё время с Басаевым, Радуевым или Хаттабом. Если бы какое-либо из государств предложило России обменять того же Радуева на кого-то из осуждённых за рубежом российских граждан, то такой вариант не был бы понят общественностью и породил бы массу жёстких и принципиальных вопросов к властям.

Олег Сенцов, тем не менее, в Киеве и на свободе. Либо Российская Федерация изменила концепцию "С террористами не переговариваемся и не обмениваем!", либо правы некоторые отечественные и заграничные представители общественности, утверждавшие, что обвинение в отношении украинского гражданина было сфабриковано.

При любом раскладе выходит, что государство понесло существенные репутационные потери. Россия, получается, обменивает террористов или судебная система осуществляет правосудие, мягко говоря, с Фемидой, у которой глаза без канонической повязки на них и при этом в ухе торчит наушник от телефона спецсвязи.

Если судить по результату обмена, то все довольны. Стало быть, подробности, которые остались без объяснений в итоге вторичны, но тем не менее — существенны.

Молчание, недомолвки, игнорирование темы, некорректные и неоднозначные формулировки не прибавляют доверия к любым официальным заявлениям и версиям картины мира. А это уже, если говорить без пиаровской дымовой завесы, в конечном счёте — прямая угроза легитимности власти и государственности.

Если кто-то полагает, что люди не обращают внимание на примеры лукавства властей, которые вынуждают искать объяснения в альтернативных источниках, то сильно ошибается. Достаточно обратить внимание на темы обсуждений в том же Facebook, в частных беседах граждан с различными политическими взглядами, чтобы открыть для себя эту коммуникационную оплошность.

В какой-то момент "вражьи голоса", как в своё время называли трансляции западных радиокомпаний на Советский Союз, перебьют рейтинги российских государственных СМИ. Тогда даже чистейшая правда из официального ретранслятора перестанет восприниматься аудиторией как достоверная информация.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем это делается? Пока на выходе ответы получаются уж совсем неудобные, тянут на крамолу — выпрямление скреп и раскачивание лодки.

С лодкой я всё-таки замечу, что намного практичнее в бушующем океане глобальной и внутренней политики — катамаран. Этот образ государства, помимо грамотного применения законов физики, выдержит что угодно, если будет построен на репутации, доверии и уважении к собственным гражданам.