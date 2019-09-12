Зеленский рассказал о сложностях при обмене заключенными с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими моряками, которые были освобождены в ходе недавнего обмена заключенными с Россией. Украинский лидер рассказал, что подготовка к обмену была "сверхсложной".

Особо трудным для Зеленского было удержать предстоящее событие в секретности, поскольку в организации обмена участвовало очень много лиц. Также украинский президент заявил, что родственники моряков, находившихся в заключении в России, такие же герои, как и сами моряки, поскольку проделали титаническую работу для возвращения родных домой.

Владимир Зеленский вручил каждому моряку президентские часы, а также рассказал, что уже решил вопрос с жильем в Одессе.

Напомним, "Правда.Ру" оповещала читателей о том, что 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. Обмен прошел по формуле "35 на 35". В числе прилетевших в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский, который опубликовал свою фотографию перед вылетом, а также Владимир Цемах. На Украину вернулись 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан страны.

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