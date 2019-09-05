Евгений Головко: у Украины есть армия, флот и флаг, а значит и язык

Израильский дипломат Цви Маген, который в разные годы возглавлял посольства в Москве и в Киеве, назвал украинский язык выдуманным. Кроме того, он сказал, что "Украине - нынешней, новой - пришлось из ничего создавать государство", а до этого "никакой Украины не было".

"Правда.Ру" попросила прокомментировать заявление Магена директора Института лингвистических исследований РАН, филолога Евгения Головко.

Он отметил, что никаких оснований для таких слов у израильского дипломата нет.

"Среди социолингвистов (это люди, которые занимаются языком, обществом, языковым планированием, языковой политикой и так далее) есть такая старая-старая бородатая шутка: язык - это диалект, у которого есть армия и флот. Поскольку у Украины есть армия и флот, а равно как государственность, гимн, флаг и прочие атрибуты, то, вне всякого сомнения, тот язык, на котором в стране говорят, преподают и издают книжки, телевидение, радио и так далее, это и есть язык", - сказал Головко.

Он добавил, что, если верить "фантазиям" Магена, то нет норвежского, шведского, датского, голландского языков и т.д., а все это диалекты какого-то одного языка.

"Поэтому это несерьезное заявление. Это говорит о низкой квалификации дипломата. Вообще дипломат должен был бы хотя бы что-то об этом знать. Может быть, его так поняли или так его слова переиначили", - отметил директор Института лингвистических исследований.

Он подчеркнул, что каждое государство "объявляет языком то, на чем в этой стране говорят, и тут какой-то объективный лингвистический инструмент не существует".

"В основном это политическое всегда дело. И это во всем мире таким образом. Я говорю, что шведский, норвежский, датский взаимопонятны более или менее. Но никто же не говорит, что это диалекты. Все говорят, что это отдельные языки. Это связано с политикой, с государством, с тем, что я об этом сказал. Поэтому нет никаких сомнений, что украинский язык - это государственный язык отдельной страны", - заключил Евгений Головко.

Источник фото: сайт Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Читайте также:

Украинские депутаты выступили против запрета русского языка в Раде