Украинские депутаты выступили против запрета русского языка в Раде

Депутат Верховной Рады нового созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич отверг идею о запрете русского языка в парламенте. По его словам, депутаты нового созыва от его партии будут говорить на том языке, на котором им удобно выражать свои мысли, то есть на русском.

"Давайте обратимся к законодательству. Русский язык не является иностранным для Украины. 10 статья Конституции нашей страны гарантирует использование этого языка при уведомлении секретариата для обеспечения перевода. Народные депутаты имеют право разговаривать на том языке, на котором им удобно это делать. А за доведение его речи на государственном языке отвечает секретариат парламента", - пояснил Шуфрич.

Также депутат добавил, что это принципиальная позиция его самого и всех депутатов его партии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение политолога, который утверждал, что новый языковой закон на Украине "разорвет" страну на куски. Согласно положениям закона, все госслужащие, включая врачей, учителей, военных, спортсменов, артистов, должны на службе и на публике говорить на украинском языке. Кроме того, знание языка должно быть одним из основных условий для занятия высших должностей в государстве.

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