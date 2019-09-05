Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген назвал украинский язык выдуманным.

В интервью каналу ITON-TV он сказал: "Украине - нынешней, новой - пришлось из ничего создавать государство". До этого никакой Украины не было, добавил дипломат. По его словам, у страны не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык.

Маген также подчеркнул, что независимость страны нельзя обеспечить простым принятием соответствующего акта. Он считает, что создание украинской государственности затрудняется тем, что стране сильно "не повезло" с соседями, поэтому ее становление идет очень медленно.

Напомним, незадолго до своего ухода с поста бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В нем говорится об употреблении только украинского языка сотрудниками органов власти, учебных заведений, больниц, а также сферы обслуживания.

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