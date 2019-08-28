Племянница Скрипаля: Джонсон мог запретить дяде общаться с семьей

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль допустила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог запретить ее дяде выходить с ней на связь. Такой вывод родственница Скрипаля сделала из-за того, что ее дядя последний раз связывался с ней 26 июня.

"Во время последнего звонка он рассказал, что у него все более или менее хорошо. Со здоровьем еще остаются проблемы, поскольку стома до сих пор стоит в горле. Дядя сказал, что каждый месяц проходит обследование в одном из госпиталей Великобритании", - рассказала Виктория Скрипаль.

Примечательно, что племянница Сергея Скрипаля не поверила своему дяде. По ее словам, по его голосу нельзя было сказать, что ему сделал какую-то операцию.

"Я не могу сказать был ли сговор, либо не было. Но у меня есть подозрения в том, что он говорит неправду. Если у человека в горле стоит стома, то он минимум будет разговаривать с хрипотой. У дяди такого нет. У него абсолютно нормальный голос, в силу его возрастных ограничений", - пояснила Виктория Скрипаль.