Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль допустила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог запретить ее дяде выходить с ней на связь. Такой вывод родственница Скрипаля сделала из-за того, что ее дядя последний раз связывался с ней 26 июня.
"Во время последнего звонка он рассказал, что у него все более или менее хорошо. Со здоровьем еще остаются проблемы, поскольку стома до сих пор стоит в горле. Дядя сказал, что каждый месяц проходит обследование в одном из госпиталей Великобритании", - рассказала Виктория Скрипаль.
Примечательно, что племянница Сергея Скрипаля не поверила своему дяде. По ее словам, по его голосу нельзя было сказать, что ему сделал какую-то операцию.
"Я не могу сказать был ли сговор, либо не было. Но у меня есть подозрения в том, что он говорит неправду. Если у человека в горле стоит стома, то он минимум будет разговаривать с хрипотой. У дяди такого нет. У него абсолютно нормальный голос, в силу его возрастных ограничений", - пояснила Виктория Скрипаль.
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