Президент России Владимир Путин рассказал французскому лидера Эммануэлю Макрону о впечатлениях от переговоров с Владимиром Зеленским. Встреча двух лидеров проходит в Форт Брегансоне, куда Владимир Путин прибыл в официальным визитом.
Российский лидер отметил, что испытывает осторожный оптимизм по итогам последнего телефонного разговора с президентом Украины. В свою очередь, Макрон заявил, что готов обсудить с Путиным ряд вопросов перед саммитом "нормандской четверки". Президент России признал, что альтернативы "нормандскому формату" не существует.
Владимир Путин отметил, что надеется на помощь французского лидера в восстановлении дружеских отношений с Евросоюзом. Эммануэль Макрон заявил, что всегда выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов относительно встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в августе 2019 года.
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