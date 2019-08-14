Эксперты объяснили, почему Макрон нужен Путину, а Путин - Макрону

Визит Владимира Путина во Францию 19 августа по приглашению Эммануэля Макрона имеет плохую прессу и большие задачи.

Le Mond утверждает, что Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Форт Брегансон за пять дней до открытия саммита G7 в Биаррице 24 августа и после того, как "Франция поддержала реинтеграцию России в Совет Европы, представленную кремлевской пропагандой как "триумф" Москвы". Россия даже внесла поправки, которые в будущем затруднят введение санкций против стран-членов, возмущается автор Le Mond. "Как мог Путин так далеко продвинуться вперед после саммита G20 в Брисбене в ноябре 2014 года, когда ему пришлось поспешно уйти, потому что он не мог найти собеседников", — задается вопросом газета и отвечает, что Европа спасовала перед эффективностью методов, используемых Кремлем — "деньгами и запугиванием".

Один из блогеров вторит L Mond и пишет, что "нынешняя политика Кремля отличается от политики Советского Союза только в одном отношении: круг клиентов расширился". "Россия инвестирует в свою внешнюю политику. Она покупает совесть, особенно в Европе. Макрон имеет лицо канцлера Германии Герхарда Шредера, который стал председателем совета директоров Роснефти. "Услуги, предлагаемые президентом Франции, президенту России", являются еще одним шагом к отмене международных санкций против России", — утверждает Пьер Хаффнер.

Источники в Елисейском дворце, рассказали агентству "Рейтер", что обсуждаться на встрече будет ситуация в Персидском заливе, Сирия, Украина. Французская дипломатия пытается сохранить июльское соглашение 2015 года после выхода США и снизить напряженность в Персидском заливе, поэтому отношения с Москвой в этом вопросе крайне важны. "Самая неотложная задача состоит в том, чтобы не дать Ирану нарушить все свои обязательства", — отмечают неназванные источники.

Париж надеется также, что призыв президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры о прекращении конфликта на Донбассе будет услышан Владимиром Путиным.

Налицо признаки потепления в российско-французских отношениях. 24 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Гавр, где встретился с коллегой — Эдуардом Филиппом. В интервью швейцарскому радио и телевидению (RTS) 11 июня Эммануэль Макрон заявил, что хочет " возобновить динамику" в отношениях с Россией и "стратегический диалог". "Я считаю, что в рамках председательства в G7 крайне важно, чтобы мы предприняли эту инициативу "для изучения всех форм сотрудничества с Россией по основным вопросам дестабилизации или конфликтов без наивности, но не закрывая двери", — объяснил президент.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук Юрий Рубинский, Форт Брегансон — это место отдыха французского президента, и здесь нет "ничего такого протокольно-скандального". Негативная реакция большей части либеральной французской прессы — это не неожиданность, "это общая тональность в условиях гибридной войны глобального масштаба".

Юрий Рубинский считает, что недавний визит Путина в Италию, где у власти находятся евроскептические силы, мог быть воспринято в ЕС, как "ставка России на развал Евросоюза". "Россия, естественно, заинтересована в том, чтобы такое толкование было опровергнуто, чему будет способствовать поездка в Форд Брегансон", — отметил Юрий Рубинский.

По его словам, "Евросоюз как организация в целом воспринимается Россией как партнер в диалоге, а не просто игнорируется, с тем, чтобы его разводить, играя на его внутренних разногласиях". Беседа с Макроном — это разговор с Евросоюзом в целом, потому что "остальные партнеры сегодня в значительной мере вне игры". Ангела Меркель уходит из большой политики, в Великобритании — "Брексит" на носу", в Италии — политический кризис. С кем еще говорить? С Макроном. Тем более, что он был приглашен Путиным на 75-летие победы и принял это приглашение", — резюмировал Юрий Рубинский.

Со своей стороны, журналист, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрий де Кошко, заметил для "Правды.Ру", что Макрон до встречи с Трампом в Биаррице на G7, хотел бы иметь обмен мнениями с Путиным по трем направлениям: "Он будет просить поддержку для того, чтобы спасти ядерный договор с Ираном", что очень важно для европейского бизнеса, который боится вторичных санкций США. Второе — по Сирии "Макрон попросит Путина не бомбить джихадистов в Идлибе". Кроме "поддакивания американцам", здесь дело еще в том, что террористы могут свалить из Идлиба в Западную Европу, хотя, я думаю, это уже сделано", — отметил Дмитрий де Кошко.

И третье, это Украина. "Макрон совершенно ясно видит, что Минские соглашения не соблюдаются именно украинской стороной", — отметил журналист. "Может быть, попробуют оживить этот нормандский формат и Макрон попросит Путина согласиться собраться даже в том же Минске", - сказал он.

"Макрон будет ссылаться на то, что он встретился с российским президентом на встрече "семерки", чтобы иметь больше веса по отношению к другим президентам. Это парадоксально. С одной стороны, они исключают Путина из "восьмерки", а с другой — ищут отношений именно с Россией. Что касается Парижа, то он с одной стороны находится под сильным влиянием американцев, а с другой пестует французский суверенитет, поэтому в PR службе Елисейского дворца иногда говорят о том, что у Макрона есть голлийские замашки", — резюмировал Дмитрий де Кошко.

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