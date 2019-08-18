Польский журналист рассказал о плачевном состоянии армии

Польский журналист Павел Вронский опубликовал в издании Gazeta Wyborcza резонансную статью о реальном положении дел в армии Польши. В частности, единственной успешной сделкой журналист назвал покупку самолетов для VIP-персон, которые используют политики.

Недавно "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Польше разгорелся транспортный скандал. Глава польского парламента использовал служебный самолет в личных целях.

В июле стало известно, что Марек Кухчиньский регулярно использует правительственные самолеты и вертолеты для путешествий в Подкарпатское воеводство на юге Польши в выходные дни. Примечательно, что Кухчиньский брал с собой членов семьи. Спикер парламента признался в 23 таких перелетах, однако позже стало известно, что их было более ста.

Чтобы оправдаться перед общественностью Кухчиньский перевел на благотворительные цели около 4 тысяч долларов, но оппозиция подсчитала, что его перелеты обошлись государству в несколько миллионов злотых. В итоге главе парламента пришлось уйти в отставку.

Журналист раскрыл детали этой сделки. По его словам, Польша заплатила на самолеты больше 6 миллионов долларов. Остальное вооружение польской армии - это устаревшие образцы американской и европейской техники, - утверждает Вронский. Сейчас на вооружении Польши стоят советские танки Т-72, а также устаревшие Leopard 2A4.

Более того, по словам Вронского, большинство польских кораблей находятся в доках уже более 50 лет, поскольку правительство приостановило финансирование военно-морского флота. При этом, правительство ежегодно тратит уйму денег на армию, однако они идут на нереализуемые проекты тендеры.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление главы Минобороны Польши, который утверждал, что приказал ведомству увеличить армию в два раза. Мариуш Блащак поставил задачу подчиненным увеличить количество военнослужащих до 200 тысяч. Сейчас в польской армии служат около ста тысяч человек.

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