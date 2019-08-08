Глава парламента Польши подаст в отставку из-за транспортного скандала

Спикер нижней палаты парламента Польши Марек Кухчиньский объявил о досрочном уходе с должности из-за скандала. Общественность обвинила его в использовании государственного транспорта: самолетов и вертолетов для путешествий с семьей.

Кухчиньский провел совместную пресс-конференцию с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским. Спикер пояснил журналистам, что 9 августа планирует отказаться от поста спикера из-за общественного давления. Также он отметил, что на протяжении своей работы ни разу не нарушал действующие законы республики.

Качиньский заверил, что государство будет более жестко регулировать сферу государственного транспорта и его применения.

В июле стало известно, что Марек Кухчиньский регулярно использует правительственные самолеты и вертолеты для путешествий в Подкарпатское воеводство на юге Польши в выходные дни. Примечательно, что Кухчиньский брал с собой членов семьи. Спикер парламента признался в 23 таких перелетах, однако позже стало известно, что их было более ста.

Чтобы оправдаться перед общественностью Кухчиньский перевел на благотворительные цели около 4 тысяч долларов, но оппозиция подсчитала, что его перелеты обошлись государству в несколько миллионов злотых.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2014 году парламент Польши вынес вотум недоверия правительству.

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