Военно-воздушные силы Польши, вероятно, откажутся от дальнейшего использования истребителей советского производства МиГ-29.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.
Отказ от МиГ-29, пишут авторы материала, приведет к тому, что ВВС Польши будет испытывать острую нехватку боевых самолетов.
На сегодняшний день, отмечают в Dziennik Gazeta Prawna, польская армия владеет 30-ю МиГ-29, 48-ю американскими F-16 и 32-му советскими Су-22.
Военно-воздушные силы Польши испытывают проблемы и с истребителями Соединенных Штатов Америки. Лишь каждый пятый из истребителей F-16 находится в состоянии полной боевой готовности, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
Польша приняла решение отказаться от истребителей советского производства в марте этого года, напоминают эксперты. Причиной отказа от МиГ-29 стало то, что за полгода до этого два военных самолета подобного типа потерпели крушение.
Отметим, что заместить МиГ-29 Варшава планирует за счет приобретения еще нескольких американских истребителей. В июне текущего года действующий президент США Дональд Трамп отмечал, что с Польшей уже якобы даже достигнуты договоренности по закупке дополнительных F-16.
Напомним, что МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Помимо Российской Федерации военный самолет сегодня находится на вооружении большинства постсоветских республик и еще свыше десятка других государств мира.
Ранее стало известно, что Польша и Литва договорились помогать Украине в ее борьбе с "российской угрозой".
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