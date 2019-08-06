Из-за отказа от российских МиГ-29 Польше грозит нехватка истребителей

Военно-воздушные силы Польши, вероятно, откажутся от дальнейшего использования истребителей советского производства МиГ-29.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Отказ от МиГ-29, пишут авторы материала, приведет к тому, что ВВС Польши будет испытывать острую нехватку боевых самолетов.

На сегодняшний день, отмечают в Dziennik Gazeta Prawna, польская армия владеет 30-ю МиГ-29, 48-ю американскими F-16 и 32-му советскими Су-22.

Военно-воздушные силы Польши испытывают проблемы и с истребителями Соединенных Штатов Америки. Лишь каждый пятый из истребителей F-16 находится в состоянии полной боевой готовности, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Польша приняла решение отказаться от истребителей советского производства в марте этого года, напоминают эксперты. Причиной отказа от МиГ-29 стало то, что за полгода до этого два военных самолета подобного типа потерпели крушение.

Отметим, что заместить МиГ-29 Варшава планирует за счет приобретения еще нескольких американских истребителей. В июне текущего года действующий президент США Дональд Трамп отмечал, что с Польшей уже якобы даже достигнуты договоренности по закупке дополнительных F-16.

Напомним, что МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Помимо Российской Федерации военный самолет сегодня находится на вооружении большинства постсоветских республик и еще свыше десятка других государств мира.

Ранее стало известно, что Польша и Литва договорились помогать Украине в ее борьбе с "российской угрозой".

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