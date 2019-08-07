Генсек НАТО призвал альянс ответить на усиление Китая

Расширение и усиление Китайской народной республики требует от Североатлантического альянса адекватного ответа.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Слова специалиста передает агентство новостей Reuters.

По его словам, альянсу нужно не продвигаться в Тихий океан, а сдержать движение Китая в сторону Запада. В последние годы Пекин, указал Столтенберг, вкладывает все больше средств в важнейшие инфраструктуры Европы, усиливает свое присутствие в Арктике и в киберпространстве.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО стоит реагировать на усиление Китайской народной республики через своих партнеров в регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию или, например, Южную Корею.

Также, сообщает Reuters, Йенс Столтенберг указал, что решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока не принято. Для этого, пояснил специалист, необходимо время.

Напомним, что 2 августа текущего года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил свое существование. Причиной упразднения стал выход Соединенных Штатов Америки из соглашения.

Страны НАТО решение Вашингтона полностью поддержали.

За размещение ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе, отметим, выступал глава Министерства обороны США Марк Эспер.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал о том, что после распада СССР НАТО могло прекратить свое существование.

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