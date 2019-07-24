Украина приготовилась выявлять радиоактивные вещества на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины установила на пропускных пунктах на границах с Россией и Молдавией комплексы по выявлению радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такая мера позволит эффективнее обнаруживать факты незаконного перемещения опасных радиоактивных материалов через границу. Проверкой установки комплексов занималась делегация специалистов из США.

Аппараты установили на пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка" на границе с Россией, а также в пункте пропуска "Староказачье" на границе с Молдавией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Служба государственной безопасности Грузии задержала в курортном городе Кобулети двух мужчин, которые пытались продать радиоактивный материал на сумму 2,8 миллионов долларов.

В ведомстве не уточняют, когда и где был похищен радиоактивный материал, но добавляют, что вещество угрожало жизни и здоровью людей.