В Грузии задержали пытавшихся продать уран мужчин

Служба государственной безопасности Грузии задержала в понедельник, 11 марта, в курортном городе Кобулети двух мужчин, которые пытались продать радиоактивный материал на сумму 2,8 миллионов долларов. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.

Следователи изъяли у задержанных более 40 граммов радиоактивного изотопа уран-238, используемого в некоторых ядерных реакторах при создании ядерного оружия. Сами задержанные оказались участниками местной криминальной группировки, они планировали продать вещество за 2,8 миллиона долларов.

В ведомстве не уточняют, когда и где был похищен радиоактивный материал, но добавляют, что вещество угрожало жизни и здоровью людей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с ядерными материалами и иными радиоактивными веществами. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Дело расследует департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все в том же аджарском курортном городе Грузии Кобулети задержали пятерых человек, которые хотели продать уран. У задержанных изъяли 1,6 кг радиоактивного вещества. Известно, что торговцы ураном хотели сбыть товар за 3 миллиона долларов.

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