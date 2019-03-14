В Грузии задержали пытавшихся продать уран мужчин

Служба государственной безопасности Грузии задержала в понедельник, 11 марта, в курортном городе Кобулети двух мужчин, которые пытались продать радиоактивный материал на сумму 2,8 миллионов долларов. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.
Следователи изъяли у задержанных более 40 граммов радиоактивного изотопа уран-238, используемого в некоторых ядерных реакторах при создании ядерного оружия. Сами задержанные оказались участниками местной криминальной группировки, они планировали продать вещество за 2,8 миллиона долларов.
В ведомстве не уточняют, когда и где был похищен радиоактивный материал, но добавляют, что вещество угрожало жизни и здоровью людей.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с ядерными материалами и иными радиоактивными веществами. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Дело расследует департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все в том же аджарском курортном городе Грузии Кобулети задержали пятерых человек, которые хотели продать уран. У задержанных изъяли 1,6 кг радиоактивного вещества. Известно, что торговцы ураном хотели сбыть товар за 3 миллиона долларов.
Читайте также: Похудеть, чтобы вылечиться, посоветовал диабетикам депутат Госдумы
Ученые из России добились "частичного оживления" клеток мамонта
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.