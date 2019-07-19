Иран подпишет соглашение о предоставлении инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) права на проведения проверок ядерных объектов в стране в обмен на снятие американских санкций. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Если Трамп хочет услугу за услугу, мы можем ратифицировать дополнительный протокол, а он может отменить введенные им санкции. Отмените санкции, и вы получите дополнительный протокол раньше 2023 года", - передает его слова газета The Guardian.
По словам министра, это предложение является "существенным шагом" к урегулированию ситуации по ядерной сделке. Иран согласен "формально и навсегда согласился бы с усиленными проверками своих ядерных объектов", если все введенные США ограничения будут сняты.
Напомним, в июле Иран начал обогащать уран выше отметки, оговоренной в соглашении по "ядерной сделке". Руководство страны заявило, что не будет обсуждать свою ядерную программу с другими странами.
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