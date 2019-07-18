Обещавшего мочиться в вино для России гендиректора "Рустави-2" уволили

Новый владелец грузинского телеканала "Рустави-2" Кибар Халваши уволил Нику Гварамию с поста генерального директора.

Об этом сообщает Министерство юстиции Грузии.

Уволив Нику Гварамию, Кибар Халваши назначил на должность генерального директора телеканала своего адвоката Паауту Салию.

Отметим, что ранее Гварамия заявлял о имеющемся у него подписанном контракте с "Рустави-2" до 31 декабря 2020 года. Журналист говорил тогда, что не собирается покидать грузинский телеканал.

Вступив в должность, новый владелец "Рустави-2" Кибар Халваши заявил, что не намерен касаться редакционной политики канала и гарантирует его сотрудникам свободу слова.

Изменения, пообещал Халваши, затронут лишь одного человека на "Рустави-2" — генерального директора Нику Гварамию.

Напомним, что в прямом эфире грузинского телеканала Гварамия заявил о своей готовности мочиться в вино и минеральную воду, которые предназначены на экспорт в Россию. Это, по словам журналиста, будет местью для производителей спиртного из Грузии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что именно сказал Ника Гварамия и почему.

Читайте также:

Законный владелец "Рустави-2" пообещал уволить гендиректора Гварамию.