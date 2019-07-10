Директор "Рустави-2" пообещал мочиться в экспортное для России вино

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия заявил, что будет мстить производителям вина и минеральной воды, которые экспортируют продукцию в РФ. Гварамия сообщил, что готов мочиться в вино и "боржоми", экспортируемые в Россию.



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"Мы теперь должны сказать, что Путин хороший? Только потому, что вы продаете свою воду и вино в Россию? Да я мочился во все это! Мы страна или торговая лавка?", - заявил гендиректор "Рустави-2" в прямом эфире.

Гварамия призвал грузинских производителей экспортировать свою продукцию на Украину. По его словам, телеканалу "Рустави-2" запретили критиковать Россию, чтобы снизить социальную напряженность и не спровоцировать новых обострений.