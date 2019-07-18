Министерство иностранных дел Украины заявила о необходимости расследования в отношении общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Украинских дипломатов возмутило то, что на первой полосе газеты, которую выпускает организация, украинские территории отмечены как земли Венгрии.
Над неправильной картой был написан заголовок "Вставай, венгр!". Исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок сообщил, что ведомство уже обратилось в Генпрокуратуру и СБУ, чтобы силовики проверили деятельность организации на предмет сепаратизма.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.