МИД Украины обвинил общество венгров в Закарпатье в сепаратизме

Министерство иностранных дел Украины заявила о необходимости расследования в отношении общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Украинских дипломатов возмутило то, что на первой полосе газеты, которую выпускает организация, украинские территории отмечены как земли Венгрии.

Над неправильной картой был написан заголовок "Вставай, венгр!". Исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок сообщил, что ведомство уже обратилось в Генпрокуратуру и СБУ, чтобы силовики проверили деятельность организации на предмет сепаратизма.