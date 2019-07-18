Зеленский намерен заставить олигархов вкладывать свои деньги в Украину

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха в стране ждет "большая финансовая нагрузка".

Недавно, например, указал глава государства, он провел встречу с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Шахтер" Ринатом Ахметовым. В ходе беседы Зеленский якобы заявил Ахметову, что тот должен купить 200 карет скорой помощи для детских поликлиник и больниц постсоветской республики. По словам действующего президента Украины, бизнесмен уже сделал это.

По словам Владимира Зеленского, Ринат Ахметов в ближайшем будущем будет вкладывать большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса. Глава государства отметил, что президент футбольного клуба "Шахтер" еще сам об этом не знает.

По мнению Зеленского, это "нормальный формат работы с олигархами". Все олигархи, без исключения, считает президент постсоветской республики, должны инвестировать деньги в страну, в которой они эти деньги зарабатывают.

Владимир Зеленский отметил, что если какого-то олигарха из Украины уличат в криминале, то он тут же будет наказан.

Все богачи, также пообещал Зеленский, будут платить налоги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский поручил местному МИД разработать механизм выдачи украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".

Читайте также:

Зачем Порошенко и Ахметов спонсировали Евромайдан?