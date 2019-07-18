Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха в стране ждет "большая финансовая нагрузка".
Недавно, например, указал глава государства, он провел встречу с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Шахтер" Ринатом Ахметовым. В ходе беседы Зеленский якобы заявил Ахметову, что тот должен купить 200 карет скорой помощи для детских поликлиник и больниц постсоветской республики. По словам действующего президента Украины, бизнесмен уже сделал это.
По словам Владимира Зеленского, Ринат Ахметов в ближайшем будущем будет вкладывать большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса. Глава государства отметил, что президент футбольного клуба "Шахтер" еще сам об этом не знает.
По мнению Зеленского, это "нормальный формат работы с олигархами". Все олигархи, без исключения, считает президент постсоветской республики, должны инвестировать деньги в страну, в которой они эти деньги зарабатывают.
Владимир Зеленский отметил, что если какого-то олигарха из Украины уличат в криминале, то он тут же будет наказан.
Все богачи, также пообещал Зеленский, будут платить налоги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский поручил местному МИД разработать механизм выдачи украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
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