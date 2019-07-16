Рабинович рассказал о своем визите в Москву

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказали журналистам о российском гостеприимстве, с которым его встретили в Москве. По его словам, даже несмотря на претензии к России по Крыму, между сторонами состоялся продуктивный диалог.

"Российские власти нас слушали. Мы сидели и говорили на равных. Это был явно не монолог. После официальной части мы попросили удалиться от камер и поговорить в неформальной обстановке. Разговор был очень долгим и серьезным. Потом мы вышли в другую комнату, где пили чай. Такое должно быть у всех, кто имеет желание договариваться", - пояснил Рабинович.

Депутат рассказал о претензиях, которые выдвинули украинские политики к российскому правительству по Крымскому полуострову и отметили, что "ни один украинский политик не будет иметь другой позиции по Крыму, и российским властям нужно это принять".

"Этот визит был знаковым, потому что им мы поддержали наши контакты с Россией. Если их разорвать - то ничего не будет", - заявил Рабинович.