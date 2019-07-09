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Источник Правда.Ру

Путин не считает необходимым вводить санкции против Грузии

Мир » Бывший СССР print

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не усугублять, а восстанавливать российско-грузинские отношения, поэтому он выступил против введения ограничительных мер в отношении Тбилиси.


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"Если говорить о различных санкциях, ограничениях и запретах - то это очень плохая мера, на которую России не нужно идти, хотя бы из уважения к грузинскому народу", - прокомментировал инициативу Госдумы российский лидер.

Также Владимир Путин высказался по поводу грузинского телеведущего "Рустави 2", который оскорбил его в прямом эфире. Президент РФ подчеркнул, что грузинский народ не должен пострадать из-за выходки одного человека, который возомнил себя неизвестно кем.

"Не нужно на такие высказывания подонков остро реагировать. В такой ситуации себя нужно вести серьезно. Он вышел и что-то ляпнул. Вчера его никто не знал, а сегодня все обсуждают. Это обычная политика", - пояснил глава государства.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в Грузии есть очень много жителей, которые остро раскритиковали поведение телеведущего. Именно из-за них, по мнению Путина, России не нужно вводить санкции, а восстанавливать российско-грузинские отношения.

Напомним, главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова рассказывала читателям о том, почему Грузия не будет извиняться перед Россией за хамское отношение своего телеведущего.

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Темы путин грузия санкции инцидент
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