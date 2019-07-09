Bloomberg: дефолт грозит США уже в начале сентября

Соединенные Штаты уже в начале сентября могут столкнуться с дефолтом из-за слишком низких налоговых поступлений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные доклада Центра двухпартийной политики.



Иран может вызвать дефолт США и обрушить курс доллара

По словам аналитиков, США превысят лимит государственного долга в самое ближайшее время, если конгресс его не повысит. Однако с 26 июля нижняя палата американского парламента уходит в отпуск, а вопрос о повышении лимита госдолга так и не поднимался.

Угроза дефолта становится все более реальной из-за слишком низких налоговых поступлений. В 2019 году они выросли лишь на 3% по сравнению с прошлым годом вместо ожидаемых 6%.

По словам руководителя отдела экономической политики Центра двухпартийной политики Шайи Акабас, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств. В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов.

За минувший год дефицит американского бюджета вырос на 17%, достигнув отметки в 779 миллиардов долларов. К 2020 году этот показатель достигнет триллиона долларов. Государственный долг сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства страны никак не контролируются.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что непомерно высокие военные расходы Соединенных Штатов приводят к значительному росту внешнего долга страны, что может обернуться "тотальным банкротством".

Читайте также: Армия США получит пособие: как правильно сдаться русским

Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты