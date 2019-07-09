Соединенные Штаты уже в начале сентября могут столкнуться с дефолтом из-за слишком низких налоговых поступлений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные доклада Центра двухпартийной политики.
По словам аналитиков, США превысят лимит государственного долга в самое ближайшее время, если конгресс его не повысит. Однако с 26 июля нижняя палата американского парламента уходит в отпуск, а вопрос о повышении лимита госдолга так и не поднимался.
Угроза дефолта становится все более реальной из-за слишком низких налоговых поступлений. В 2019 году они выросли лишь на 3% по сравнению с прошлым годом вместо ожидаемых 6%.
По словам руководителя отдела экономической политики Центра двухпартийной политики Шайи Акабас, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств. В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов.
За минувший год дефицит американского бюджета вырос на 17%, достигнув отметки в 779 миллиардов долларов. К 2020 году этот показатель достигнет триллиона долларов. Государственный долг сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства страны никак не контролируются.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что непомерно высокие военные расходы Соединенных Штатов приводят к значительному росту внешнего долга страны, что может обернуться "тотальным банкротством".
Читайте также: Армия США получит пособие: как правильно сдаться русским
Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.