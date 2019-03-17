CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов

Непомерно высокие военные расходы Соединенных Штатов приводят к значительному росту внешнего долга страны, что может обернуться "тотальным банкротством". Такое мнение в статье для журнала CounterPunch выразил глава американского Института Резерфорда Джон Уайтхед.
"Все военные империи в конечном счете гибнут, тратя на армию все до последней копейки. Американская империя уже рушится, свидетельства этого краха заметны практически во всех сферах", - отмечает автор материала.
Он добавляет, что "жадные военные подрядчики и коррумпированные чиновники", требуя повышенного финансирования для национальной безопасности, расходуют деньги на собственные нужды. Автор поясняет, что, если выделенные на счет Минобороны страны средства не будут потрачены, то в следующем финансовом году американские военные не смогут запросить такую же сумму, поэтому деньги расходуются из принципа "используйте все или потеряйте".
Уайтхед, опираясь данные организации Open the Government, приводит примеры таких трат. Американские военные потратили более 7,7 миллионов долларов на покупку гаджетов, около 4,6 миллионов на приобретение лобстеров и крабов, 1,5 миллионов на музыкальное оборудование, чуть больше 300 тысяч долларов на алкоголь и 53 тысячи на фарфоровую посуду.
Правительство США тратит гораздо больше денег, чем получает от налоговых поступлений, и вынуждено обращаться к огромным внешним займам. Однако все эти средства американские власти расходуют не на социальные программы, а "на ведение бесконечных войн по всему миру", отмечается в статье.
За 18 лет Соединенные Штаты потратили более 4,7 триллионов долларов на финансирование зарубежных военных операций. К 2053 году объем расходов грозит увеличиться до 12 триллионов долларов. В это же самое время внешний долг США возрастает на 32 миллиона долларов в час, заключает Уайтхед.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белый дом увеличит военный бюджет до 750 миллиардов долларов.
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