Белый дом увеличит военный бюджет до 750 миллиардов долларов

В Белом доме решили увеличить военные расходы в 2020 году до 750 миллиардов долларов. Обойти существующие бюджетные ограничения сотрудники администрации президента США планируют с помощью использования текущих счетов финансирования боевых действий американской армии. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно будущему бюджетному запросу, около 570 миллиардов из этой суммы будут предназначены для финансирования основных военных расходов, а остальные деньги будут покрывать расходы, связанные с проведением зарубежных военных операций. Дополнительное финансирование предусмотрено также на разработку новейших вооружений, в частности, гиперзвукового оружия.

Напомним, что в последнее время Белый дом активно обсуждает 5-процентное сокращение бюджета федеральных агентств и одновременное увеличение финансирования военных расходов на 4 процента. По мнению президентской администрации, деньги пойдут на восстановления военного потенциала армии США после семнадцати лет непрерывного ведения боевых действий в разных частях Земли. Представители Демократической партии в Конгрессе посчитали этот запрос неоправданно высоким и выступили за равномерное финансирование всех ведомств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты.

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