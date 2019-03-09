Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны

Президент Украины Петр Порошенко намерен бежать за границу в случае поражения на выборах, поскольку понимает, что ему предстоит понести ответственность за развал армии и масштабную коррупцию в государстве. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Владимир Лановой, сообщает "Российская газета".

По его словам, Порошенко затягивает боевые действия в Донбассе ради личной выгоды. Большая часть оборонных контрактов заключается с предприятиями, которые контролируют люди из ближайшего окружения украинского президента. Таким образом создается масштабная схема хищения средств из оборонного бюджета страны.

"На Украине существует больше сотни военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подлодки и корабли, БТР и БМП, но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху", - отметил Лановой.

Он добавил, что украинская армия до сих пор остается слабой, морально устаревшей и необеспеченной современными военными и техническими средствами. Однако только за прошлый год доходы Петра Порошенко выросли почти в 82 раза.

Экс-министр предполагает, что единственный путь для нынешнего украинского лидера - продать предприятия военно-промышленного комплекса, которые он контролирует, и бежать за границу. В ином случае Порошенко предстоит отвечать за армию, за коррупцию и за нарушение Конституции Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер партии "Батькивщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в ведении бизнеса с Россией, назвав его "проектом Кремля".

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