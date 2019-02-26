Тимошенко заявила о запуске импичмента Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко во время своего выступления в Раде заявила о начале процедуры импичмента украинского президента Петра Порошенко.

По ее словам, причиной этому стали опубликованные журналистами материалы о масштабных хищениях в вооруженных силах Украины. "То, что журналистами обнародовано, попадает под статью 112 Уголовного Кодекса - это государственная измена", - сказала Тимошенко.

Для запуска процедуры импичмента президента Верховной Раде предстоит создать временную следственную комиссию, которая соберет доказательства государственной измены. После чего парламентарии должны 226 голосами принять решение о выдвижении обвинений президенту. Затем 300 голосами подтвердить решение об импичменте.

Напомним, журналисты портала Bihus.info опубликовали материалы, где раскрыли схему хищений в оборонном комплексе Украины, в которой оказались замешаны и лица, приближенные к Петру Порошенко. Указывается, что ущерб от их действий составил более десяти миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал начало расследования по делу о подкупе избирателей предвыборным штабом Петра Порошенко в рамках предстоящих президентских выборов. Он отметил, что сумма, выделенная на эти цели может достигать более 55 миллионов долларов.

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