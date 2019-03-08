Тимошенко назвала Порошенко "проектом Кремля"

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего президента страны Петра Порошенко в ведении бизнеса с Россией, назвав его "проектом Кремля". Об этом сообщает украинское агентство Lb.ua.
"На самом деле Порошенко и есть проект Кремля, и рука Кремля. Во время войны он ведет самый крупный бизнес с Россией", - сказала Тимошенко.
По ее словам, президент Украины контролирует поставки в страну российской нефти через Новоград-Волынскую трубу и монопольные поставки сжиженного газа с помощью СБУ, "задавившей конкурентов".
Тимошенко также добавила, что намерена сдержать свое общение и "посадить друзей" украинского президента, которые обвиняются в коррупции. "Если они дадут показания Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу", - подчеркнула политик.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Тимошенко во время своего выступления в Раде заявила о начале процедуры импичмента украинского президента Петра Порошенко в связи с масштабными хищениями в оборонном комплексе Украины, в которых оказались замешаны близкие соратники президента. Как отмечают украинские СМИ, ущерб от их действий составил более десяти миллионов долларов.
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