Саммит G-20: в Осаке завершилась встреча Трампа и Путина - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В рамках саммита "Большой двадцатки", который начался 28 июня в японской Осаке состоялась третья встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог между лидерами продлился полтора часа.



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Президенты обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле, Сирии и Украине. Путин и Трамп пришли к мнению, что обе страны, а также весь мир заинтересован в улучшении российской-американских отношений.

В российской делегации на G20 также находились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Американскую делегацию на саммите представляли госсекретарь Майк Помпео, помощник президент США по нацбезопасности Джон Болтон, министр финансов Соединенных Штатов Стив Мнучин, новый пресс-секретарь администрации президента Стефани Гришэм, а также дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, который занимает пост старшего советника Трампа.

Перед переговорами журналисты спросили Дональда Трампа о том, будет ли он просить Владимира Путина не вмешиваться в предстоящие выборы президента США. Трамп шуточно обратился к Путину: "Не вмешивайтесь в наши выборы". Оба президента восприняли это как хорошую шутку и посмеялись.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед официальной встречей саммита "Большой двадцатки".

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