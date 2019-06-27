Лидеры G20 обсудят правила ведения кибервойн

В японской Осаке 28 июня начнется саммит стран "большой двадцатки". Лидеры самых влиятельных государств соберутся вместе, чтобы обсудить важнейшие геополитические вопросы.



Вопросы кибербезопасности обсудят лидеры "большой двадцатки" в Осаке

Иран, Сирия, торговая война между США и Китаем — эти вопросы, как ожидается, станут основными среди политических тем саммита G20 в японской Осаке. Такое мнение "Правде.Ру" высказал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Вопросы ведения кибервойн, а также климатической политики и экологии также будут в центре внимания лидеров стран "большой двадцатки", отметил в интервью "Правде.Ру" эксперт.

— Для России принципиальным моментом, конечно, является вопрос снятия с нее санкций. Но я не думаю, что этот вопрос будет обсуждаться как на "двадцатке", так, скажем, и в личном общении Владимира Путина с европейскими лидерами. Потому что пока есть некоторое понимание, что существует консенсус о необходимости продолжения санкций. В некоторой перспективе, возможно, он будет пересмотрен, и сигналом к этому является голосование по возвращению российской делегации в ПАСЕ полных прав, — считает Станислав Бышок.

Также, по мнению эксперта, одной из важнейших тем саммита станет взаимодействие мировых лидеров в информационном пространстве. Другими словами, главы государств должны прийти к общим правилам, чтобы вести честную игру в киберпространстве.

— Если есть правила для ведения, скажем так, нормальной "войны", то должны быть правила и для ведения кибервойны. Потому что все прекрасно понимают, что киберпространство уже сейчас стало одной из сфер, помимо космоса, помимо суши и помимо моря, не только какого-то взаимодействия, но и конкуренции между великими державами. Так что вопрос кибербезопасности будет также подниматься. Этот вопрос назрел, — пояснил "Правде.Ру" эксперт.

Станислав Бышок считает, что США могут уступить России в вопросе Сирии, поскольку в последнее время интерес Соединенных Штатов к этой стране заметно угас. А вот Иран, наоборот, вызывает у американцев особый интерес. Эксперт допускает, что лидеры G20 могут обсудить экологическую обстановку, поскольку климатические изменения — очень неприятный факт.

— Конечно же, вопрос отношений Соединенных Штатов с Китаем будет поднят, поскольку это две сверхдержавы, торговое противостояние которых отражается на мировой экономике и мировой политике, — подвел итог для "Правды.Ру" Станислав Бышок.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Китай и США планируют приостановить торговое противостояние на время проведения саммита G20.

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