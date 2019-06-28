Действующий президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообещались пред началом первого рабочего заседания саммита G20.
Лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки обменялись несколькими фразами, пока вместе шли на церемонию фотографирования, сообщают средства массовой информации.
Подойдя вместе с Дональдом Трампом к подиуму, Владимир Путин обменялся несколькими репликами и с президентом Аргентины Маурисио Макри.
Также глава государства рукопожатием поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
После фотографирования лидеры Большой двадцатки прошли в зал заседаний и заняли там свои места за круглым столом.
Напомним, что у Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 запланирована отдельная беседа.
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