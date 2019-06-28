Путин и Трамп кратко поговорили перед началом саммита G20

Действующий президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообещались пред началом первого рабочего заседания саммита G20.



Встреча Путина и Трампа: самые значимые заявления / Новости от 16.07.2018 23:42

Лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки обменялись несколькими фразами, пока вместе шли на церемонию фотографирования, сообщают средства массовой информации.

Подойдя вместе с Дональдом Трампом к подиуму, Владимир Путин обменялся несколькими репликами и с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Также глава государства рукопожатием поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

После фотографирования лидеры Большой двадцатки прошли в зал заседаний и заняли там свои места за круглым столом.

Напомним, что у Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 запланирована отдельная беседа.