Саакашвили призвал уменьшить количество мест в украинском парламенте до 150

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о том, что украинскому парламенту необходимо сократить количество депутатов на 300 человек. По его мнению, Верховная Рада сможет полноценно работать со 150 депутатами, остальные попросту не нужны.



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На данный момент в Верховной Раде 450 мест для народных депутатов. Как отметил Саакашвили, большинство из народных избранников никто не знает.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Михаил Саакашвили приравнял Украину к странам третьего мира.

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