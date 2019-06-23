Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о том, что украинскому парламенту необходимо сократить количество депутатов на 300 человек. По его мнению, Верховная Рада сможет полноценно работать со 150 депутатами, остальные попросту не нужны.
На данный момент в Верховной Раде 450 мест для народных депутатов. Как отметил Саакашвили, большинство из народных избранников никто не знает.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Михаил Саакашвили приравнял Украину к странам третьего мира.
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