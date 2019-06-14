Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил Украину с пригородом нигерийского города Лагос.





Поводом для такого сравнения стало состояние инфраструктуры страны. "Вот в Нигерии я видел такую инфраструктуру", - сказал политик в эфире радио "НВ". Саакашвили стыдно, что Украина выглядит "как страна третьего мира".

Экс-губернатор Одесской области добавил, что Украина сейчас очень похожа на Нигерию - самую коррумпированную, по его оценке, страну в мире. Однако украинцы - очень трудолюбивые и деятельные люди, которые стремятся к лучшему, и страна таких людей не должна выглядеть "как Африка", считает политик.

"Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?", - спросил Саакашвили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Саакашвили во главе своей партии "Движение новых сил" примет участие в досрочных парламентских выборах на Украине.

По мнению Саакашвили, его партия выгодно отличается от остальных "идеями, драйвом и энергией". Политик пообещал поддерживать "общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского" и генерировать "реально большие идеи", которые позволят Украине сделать "скачок вперед".

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