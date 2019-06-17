Переговоры с США являются первым шагом к закреплению за КНДР статуса мировой ядерной державы. Об этом сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на некую "секретную директиву" Ким Чен Ына, распространенную Трудовой партией Кореи в ноябре прошлого года среди командного состава вооруженных сил Северной Кореи.
"Каким бы ни был исход переговоров с США, необходимо всегда помнить, что они первый шаг к достижению главной цели - укреплению ядерных сил, созданных нами, несмотря на все трудности и препятствия, и получению статуса мировой ядерной державы", - приводит радиостанция цитату северокорейского лидера.
В директиве также отмечается, что США предложили провести второй раунд переговоров по сокращению ядерных вооружений КНДР. "Я не упущу возможность вступить в эту схватку с американским президентом", - якобы заявил Ким Чен Ын.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп согласен с критическими высказываниями руководства КНДР в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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