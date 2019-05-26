Белый дом: Трамп согласен с мнением руководства КНДР о Байдене

Президент США Дональд Трамп согласен с критическими высказываниями руководства КНДР в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



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"Я считаю, что они [Трамп и Ким Чен Ын] согласны друг с другом в оценке бывшего вице-президента Джо Байдена", - сказала она в интервью телеканалу NBС.

Представитель президентской администрации добавила, что Трамп неоднократно давал Байдену схожие характеристики. В вину бывшему вице-президенту США Сандерс поставила неудачи в политике по отношению к Ирану и КНДР.

"Мы наложили на Северную Корею более жесткие санкции, чем администрация Обамы. Однако президент одновременно хочет развивать отношения с Пхеньяном", - заключила пресс-секретарь.

Ранее Трамп написал на своей странице в Facebook, что критика Джо Байдена в Пхеньяне вызвала у него улыбку.