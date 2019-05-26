Президент США Дональд Трамп согласен с критическими высказываниями руководства КНДР в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Я считаю, что они [Трамп и Ким Чен Ын] согласны друг с другом в оценке бывшего вице-президента Джо Байдена", - сказала она в интервью телеканалу NBС.
Представитель президентской администрации добавила, что Трамп неоднократно давал Байдену схожие характеристики. В вину бывшему вице-президенту США Сандерс поставила неудачи в политике по отношению к Ирану и КНДР.
"Мы наложили на Северную Корею более жесткие санкции, чем администрация Обамы. Однако президент одновременно хочет развивать отношения с Пхеньяном", - заключила пресс-секретарь.
Ранее Трамп написал на своей странице в Facebook, что критика Джо Байдена в Пхеньяне вызвала у него улыбку.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о договоре между Россией и Республикой Суринам, который вступил в силу 13 мая текущего года.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.