Трамп не позволил бы ЦРУ следить за Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не позволил бы Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) установить слежку за лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пока он является главой государства.



WSJ: брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Как уточняет телеканал CNN, Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о том, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ до 2017 году, когда его убили в аэропорту Куала-Лумпура.

"Это не произошло бы под моим покровительством", - сказал американский лидер.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник сообщала о том, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был информатором ЦРУ. Несколько бывших высокопоставленных американских чиновников усомнились в данной информации. Ким Чен Нам много лет жил за пределами КНДР и не обладал властью на родине.