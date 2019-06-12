Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не позволил бы Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) установить слежку за лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, пока он является главой государства.
Как уточняет телеканал CNN, Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о том, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ до 2017 году, когда его убили в аэропорту Куала-Лумпура.
"Это не произошло бы под моим покровительством", - сказал американский лидер.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник сообщала о том, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был информатором ЦРУ. Несколько бывших высокопоставленных американских чиновников усомнились в данной информации. Ким Чен Нам много лет жил за пределами КНДР и не обладал властью на родине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.