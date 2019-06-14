Первые жители Донбасса прибыли в Ростов для получения российского гражданства

Руководитель миграционной службы ДНР Владимир Краснощека сообщил о том, что первые 34 жителя ДНР прибыли в Ростов-на-Дону, чтобы получить российское гражданство по упрощенной системе. Ранее "Правда.Ру" сообщала о подписании Владимиром Путиным указа, согласно которому жители ДНР и ЛНР смогут в упрощенном порядке получить российские паспорта.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

"Сегодня 14 июня мы совершили первую поездку в Ростов-на-Дону, чтобы доставить наших граждан для прохождения процедуры получения российского гражданства. В дальнейшем мы будем практически каждый день совершать поездки, согласно составленному графику", - рассказал Краснощека.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщали о том, что более 7 тысяч жителей Донбасса подали документы в миграционную службу республики для получения российского гражданства.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с первым заместителем председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным относительно выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

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