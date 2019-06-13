Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об изменении написания украинской столицы с 17 июня. Соответствующая публикация была сделана на его странице в Facebook с заголовком "Мы это сделали!".
По словам Чалого, совет США по географическим названиям одобрил запрос Украины на переименование международного названия украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv". Название будет изменено во всех аэропортах мира, географических картах и школьных учебниках.
"Теперь все люди смогут полететь в настоящий украинский Kyiv, а не удивляться, почему наша столица все еще носит советское название Kiev", - написал Чалый в Facebook.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как в украинской столице подготовили "расстрельный список" журналистов. Представитель украинского национального комитета по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал расширенный список из 49 журналистов, которым хотят запретить въезд в страну.
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